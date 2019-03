E.ON mit neuem Jahreshoch!

Richard Pfadenhauer,

Der Energieversorger E.On meldete für das abgelaufene Geschäftszahlen starke Zahlen. So stieg der bereinigte Konzernüberschuss um 100 Mio. Euro auf 1,5 Mrd. Euro und landete damit am oberen Rand der Prognosen. Grund genug auch die Dividende auf 0,43 Euro pro Aktie zu erhöhen. Finanzvorstand Marc Spieker versprach bei der Vorlage der Zahlen gar für das laufende Geschäftsjahr eine weitere Dividendenerhöhung auf 0,46 Euro. "Uns ist wichtig, dass unsere Aktionäre vom Unternehmenserfolg profitieren und insbesondere für das Transaktionsjahr 2019 Planungssicherheit haben", erklärte Spieker. Anleger quittierten die Zuversicht mit einem Kurssprung nach oben. Heute markiert das Papier gar ein neues Jahreshoch.

Aktuell laufen die Vorbereitungen für den geplanten Umbau auf Hochtouren. Vor rund einem Jahr schmiedeten die Konzernlenker von E.ON und RWE einen Deal. Demnach plant E.ON die Übernahme der RWE-Beteiligung an Innogy. Im Gegenzug erhält RWE Anteile an E.ON. Während E.ON das gesamte Netzgeschäft und den Stromvertrieb von Innogy behält, wird das Geschäft mit den erneuerbaren Energien beider Konzerne an RWE gehen. Damit konzentriert sich RWE auf die Stromerzeugung und E.ON auf den Stromverkauf und den Service beim Kunden. Die Genehmigung seitens der EU wird für die zweite Jahreshälfte erwartet. E.ON rechnet durch die Transaktion Synergieeffekte von rund 700 Millionen Euro bis 2022.

Hohe Dividendenrendite

Nach Angaben von Thomson Reuters ist der Großteil der Analysten mittelfristig positiv für die Aktie gestimmt. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,7 und einer Dividendenrendite von 4,9 Prozent (Quelle: Thomson Reuters) erscheint die Aktie nach Ansicht der meisten Analysten angemessen bewertet. Erhalten E.ON und RWE die Genehmigung für ihre Umbaupläne wird 80 Prozent des Geschäfts von E.ON reguliert und damit weitgehend prognostizierbar sein. Das betrifft vor allem die Stromübertragung. Frei von Risiken ist die Aktie dennoch nicht. So ist der Deal von E.ON und RWE längst nicht in trockenen Tüchern. Zudem belastet bei Innogy aktuell das britische Geschäft. 2018 musste Innogy auf das britische Vertriebsgeschäft mehr als 1,5 Mrd. Euro abschreiben. Das könnte zur Belastung für den Aktienkurs werden.

Charttechnischer Ausblick: E.On



Widerstandsmarken: 10,00/10,40/12 EUR

Unterstützungsmarken: 9,00/9,40 EUR

Die Aktie von E.ON bildet langfristig einen Seitwärtstrend zwischen EUR 8,00 und EUR 10,00. Seit Anfang Februar 2019 engte sich der Seitwärtstrend auf 09,40/10 Euro ein. Heute nimmt das Papier wieder Anlauf auf die obere Begrenzung. Gelingt der Ausbruch über 10 Euro besteht die Chance auf eine Erholung bis EUR 10,40 und im weiteren Verlauf bis EUR 12. Bis dahin muss mit jedoch mit Rücksetzern bis zum jüngsten Tief von EUR 9,40 gerechnet werden.

E.On in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 08.02.2018 - 20.03.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

E.On in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 21.03.2014 - 20.03.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: onemarkets.tradingdesk.de

Investmentmöglichkeiten

