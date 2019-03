An die Ausgangsgleichspannung werden 1-Phasen-Wechselrichter beziehungsweise 3-Phasen-Drehrichter mit f/U-Regelung oder Hochvoltbatterien angeschlossen. Bei einem Übersetzungsverhältnis von 1:20 bis 1:40 wird die nicht kurzschlussfeste Boost-Topologie gegenüber der Transformatorlösung an Wirkungsgrad erheblich verlieren. Es lassen sich Hochstrom-Eingangsstufen mit einem maximalen Summen-Eingangsstrom von 175 A/dynamisch bis zu 250 A beherrschen. Um die Produktionskosten gering zu halten, wurden alle aktiven Bauelemente in SMT und mit dem entsprechend von Syko (Eigenschreibweise: SYKO) entwickelten Wärmemanagement aufgebaut.

Um die Ströme zu beherrschen, hat das Unternehmen die Leistungsblocks II und III in jeweils sechs Strings aufgeteilt. Um diese Leistung, Ströme und Spannungen zu beherrschen, muss jeder String zweistufig mit einer PWM-Leistungsstufe I und einer taktsynchronisierten 180° + 180° Gegentaktstufe II in Strom- und Spannungs-Resonanz aufgebaut werden. Also eine Topologie ohne Spannungs- und Stromüberhöhung, mit einer primären Drosselbewertung und den Trafos mit einer 1+1-Wicklung. Die Streuinduktivität wurde für die Resonanz der Gegentaktstufe hergenommen. Die Ausgangsgleichrichtung arbeitet direkt auf den Ausgangskondensator CV bei Niedervoltausgängen mit Synchrongleichrichtung statt der Dioden zur Wirkungsgradverbesserung (Bild 2).

Die Einzelstrings werden parallel stromgeregelt auf Referenz-Genauigkeit, und es werden 3 × 2 Stufen 120° phasenversetzt (Interleaving) zur Verringerung der Eingangsstromwelligkeit betrieben.

Die Strings

Bei den heutigen Halbleitern (niederohmige/schnell schaltend) ist es egal, ob die Strings des Block II in Buck- oder Boost-Topologie aufgebaut werden. In die Strings des Blocks III muss eine kurzschlussfeste LLC-Topologie genommen werden, wenn in II eine Boost-Topologie genommen würde. Syko macht zur Bedingung, dass die Blöcke II und III mit frequenzkonstanter taktsynchroner Ansteuerung arbeiten und der Block III sind einfach hocheffiziente stromresonante und weich kommutierende Gegentaktstufen. Die Buck-Topologie arbeitet mit 100 kHz und die Gegentaktstufe mit 50 kHz.

Da die Strings des Block II alle mit dem gleichen Strom in die Gegentaktstufen arbeiten, können die Ausgänge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...