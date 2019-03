Entscheidend für die ordnungsgemäße Funktion des Internet der Dinge (IoT) ist der Datenaustausch - unabhängig davon, wo sich ein Endgerät befindet. Ob im Keller eines städtischen Gebäudes, in einer Rohrleitung neben einer Straße oder Bahntrasse - das Gerät muss seinen Status an Remote-Server melden und Befehle empfangen können. Die Schwierigkeit, Kabel an jeden Standort zu verlegen, macht die Funkkommunikation für IoT-Geräte praktisch zwingend. Kommen nur wenige lokale Gateways für die Datenweiterleitung zum Einsatz, ist eine Funkverbindung unerlässlich.

Chirp-Spread-Spectrum-Technik für Lorawan

Als Funkprotokoll, das neben anderen Systemen bestehen muss, die dieselben nicht lizenzierten Funkbänder nutzen, verwendet Lorawan die Streuspektrum-Technologie - jedoch nicht die direkt sequenzierte Streuspektrum-Modulation (DSSS; Direct-Sequenced Spread-Spectrum) anderer Protokolle. Bei kosten- und platzsparenden Systemen besteht bei DSSS das Problem, dass ein hochgenauer Referenztakt erforderlich ist. Lorawan ersetzt DSSS durch die CSS-Technik (Chirp Spread-Spectrum), die auf einen genauen Taktgeber verzichtet.

Das Chirp-Signal variiert in seiner Frequenz über dessen Dauer und hat durch seinen geringen Sendeleistungsbedarf und seine Robustheit gegenüber Kanalverschlechterung, wie etwa Mehrwegeffekte, Fading, Doppler-Verzerrung und Interferenzen, seinen Platz im Bereich der Funkübertragung gefunden. Durch die Streuspektrum-Modulation, bei der Informationsbits über mehrere übertragene Codes hinweg codiert werden, bietet Lorawan einen verbrauchsoptimierten Kompromiss zwischen Empfindlichkeit, Datenrate und Bandbreite, da verschiedene Streu-/Spreizfaktoren zum Einsatz kommen. So sollte ein Sensor, der sich in der Nähe eines Gateways befindet, mit einem niedrigen Spreizfaktor übertragen werden, da nur eine geringe Leistungsübertragungsbilanz (Link Budget) erforderlich ist. Ein Sensor, der sich hingegen 10 km von einem Gateway entfernt befindet, muss jedoch mit einem viel höheren Spreizfaktor übertragen, wodurch sich die Datenmenge verringert, die in einem bestimmten Zeitraum gesendet werden kann. Der Kompromiss stellt sicher, dass Pakete unter einer Vielzahl von Bedingungen eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, korrekt empfangen zu werden und ermöglicht eine größere Flexibilität beim Design von HF-Schaltungen und Antennen.

Lorawan Zugriffsklassen

Bei Lorawan erfolgt die gesamte Kommunikation zwischen Endgeräten und einem Gateway. Damit entsteht ein Netzwerk mit einer Sterntopologie, das eine einfache Struktur bietet und Kommunikationsmodi ermöglicht, die ein Batteriemanagement durch eine Auswahl von Zugriffsklassen gewährleisten.

Klasse A wird häufig für batteriebetriebene Endgeräte verwendet, obwohl alle Lorawan-IoT-Endgeräte zumindest diese Betriebsklasse unterstützen müssen. Klasse A basiert ...

