10 Fragen an … Gerhard Kürner, Lunik2 1) Beschreiben Sie sich bitte mit drei Worten:Selfmademan, Visionär, schnell2) Was war das grösste Risiko, das Sie jemals eingegangen sind?aIch habe einen sehr verantwortungsvollen Job angenommen, bei dem ich keine Ahnung von der Sache hatte.3) Wofür würden Sie Ihren letzten Cent ausgeben?Für meine Familie4) Was war Ihre erste Wertpapiertransaktion?Kauf eines SAP Dienstleisters am neuen Markt Ende der 90er5) Wenn Sie nicht in der Finanzbranche tätig wären, wo dann?Als Coach und Trainer6) Mit welcher Person würden Sie gerne einen Tag verbringen oder sogar tauschen?Donald Trump7) Sind Sie eher ein Print- oder ein Online-Typ?Mehrheitlich digital mit kleinen Ausnahmen wie zum Beispiel Bücher oder Magazine8) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...