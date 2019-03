Tickets, Tourneen oder Pkw-Maut - Eventim ist breit aufgestellt. Das Geschäft brummt, der Umsatz steigt satt und zweistellig. Vor allem bei Konzerten und Festivals läuft es rund.

Ob Rolling Stones, Helene Fischer, Herbert Grönemeyer, Ed Sheeran oder Phil Collins - sie alle lassen sich ihre Tourneen in Deutschland von Veranstaltern organisieren, die zu CTS Eventim gehören. Das börsennotierte Unternehmen ist mit einem Netz aus 26 Veranstaltern in zehn Ländern ein Schwergewicht am Live- Entertainment-Markt. 27 Festivals, 5000 Live-Events, zehn Millionen Besucher im Jahr.

Auch der Ticketverkauf läuft auf Hochtouren. Am guten Geschäft will Eventim die Anleger teilhaben lassen. Die Dividende soll zum elften Mal in Folge steigen. Geplant sind drei Cent je Aktie auf 0,62 Euro.

Den Jahresüberschuss für 2018 bezifferte die Unternehmensführung am Mittwoch in München auf 118,5 Millionen Euro - gut 5 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Im vergangenen Jahr hatte CTS - wie bereits bekannt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...