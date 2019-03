Bei "Gelbwesten"-Protesten am kommenden Wochenende will Frankreichs Regierung auch Soldaten einsetzen. Eigentlich gehören diese zur Terror-Abwehr.

Bei erwarteten "Gelbwesten"-Protesten am kommenden Wochenende will Frankreichs Regierung auch Soldaten einer eigentlich zur Terror-Abwehr gedachten Mission zum Schutz bestimmter Orte und Gebäude einsetzen. Die Soldaten stammen aus dem "Sentinelle" genannten Einsatz, bei dem Militärangehörige in französischen Städten patrouillieren, wie Regierungssprecher Benjamin Griveaux nach der Kabinettssitzung mit Präsident Emmanuel Macron am Mittwoch ankündigte. "Spezifische Ressourcen ...

