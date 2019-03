Bayer Aktie bei Börse Stuttgart: https://goo.gl/uvRAZs Die schwache Bayer Aktie ist nur ein - schwergewichtiger Grund dafür, dass der Dax heute mächtig abgibt. Nahezu alle Werte stehen heute auf der Verliererseite. Lediglich defensive Titel wie Beiersdorf oder Fresenius machen Boden gut. Der Dax hält sich nur mit viel Mühen über 11.600 Punkten. Bedenklich stimmt auch, dass die Wirtschaftsweisen ihre Wachstumsprognose halbiert haben. Am Abend entscheidet die US Fed über die Geldpolitik. Der Handel in Stuttgart ist bis 22 Uhr möglich. Den Wirtschaftsausblick mit den Top Movern der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß