In Kooperation mit http://www.businessinsider.de , einem Medium des Springer Verlags. Siehe auch http://www.finanzen.at . 20.03. 09:15: Startup will 50 Tonnen Cannabis importieren: "Deutschland wird der größte Markt für medizinisches Cannabis weltweit"Das Frankfurter Pharma-Startup Farmako will über die nächsten vier Jahre insgesamt 50 Tonnen medizinisches Cannabis aus Polen importieren. Etwa 40 Tonnen sollen nach Deutschland einge ...>> Artikel lesen 20.03. 08:30: Stanford-Professorin, die eine Idee der einst jüngsten Selfmade-Milliardärin der Welt ablehnte, erzählt, wie sie ihr Scheitern erlebteEinst wurde Elizabeth Holmes und ihre Biotech-Firma Theranos im Silicon Valley gefeiert. Ein neues Bluttestverfahren sollte die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...