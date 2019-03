Die Nvidia-Aktie erreichte Anfang Oktober bei 289,61 US-Dollar ihr bisheriges Rekordhoch und ging anschließend in eine massive Korrektur über. Nach einer Kurshalbierung konnte am 24. Dezember im Bereich von 127 US-Dollar ein Boden gefunden werden. In der Folge gelang es den Käufern den Kurs wieder zu stabilisieren und eine Erholungsbewegung einzuleiten. Diese erfuhr Ende Januar einen Rückschlag, als der Kurs nach einem Abwärts-Gap auf 131,57 US-Dollar zurückkam.

Im Februar konnte das Gap wieder ... (Alexander Hirschler)

