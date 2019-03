Die deutsche Börse leider einmal mehr unter ihren "Patienten". Heute sorgen zum einen die Autobauer nach einer Gewinnwarnung von BMW sowie Bayer nach einer "Prozessklatsche" in den USA für neuen Abgabedruck. Darüber sprechen Nicole Straub und Mick Knauff heute in ihrem Live-Talk am Frankfurter Börsen-Parkett. Dort sprechen die Beiden natürlich auch über den aktuellen Stand in den Brexit-Verhandlungen und den Stand in den Gesprächen zwischen den USA und China im schwelenden Handelsstreit. Dennoch ...

