Die US-Notenbank hat für Mittwoch wichtige geldpolitische Entscheidungen angekündigt. Anleger halten sich deshalb vorab zurück.

Der Euro-Kurs hat am Mittwoch vor der Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed etwas zugelegt. Am Nachmittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1357 US-Dollar. Am Morgen war der Euro noch kurzzeitig bis auf 1,1336 Dollar gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1354 (Dienstag: 1,1358) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8808 (0,8804) Euro.

Vor der Zinsentscheidung der amerikanischen Notenbank am frühen Abend verlief der Handel in ruhigen ...

