Gestoppte bzw. gedrehte Serien: ATX Prime -0,32% auf 1547,91, davor 7 Tage im Plus (4,47% Zuwachs von 1486,46 auf 1552,95), RBI -0,96% auf 20,59, davor 5 Tage im Plus (10,67% Zuwachs von 18,79 auf 20,79), Uniqa -0,17% auf 8,985, davor 5 Tage im Plus (2,97% Zuwachs von 8,74 auf 9), VIG -2,31% auf 21,98, davor 5 Tage im Plus (5,04% Zuwachs von 21,42 auf 22,5), voestalpine -1,8% auf 28,29, davor 5 Tage im Plus (6,47% Zuwachs von 27,06 auf 28,81), Valneva 0% auf 3,465, davor 3 Tage im Minus (-2,12% Verlust von 3,54 auf 3,46), Kapsch TrafficCom 0% auf 32, davor 3 Tage im Minus (-2,74% Verlust von 32,9 auf 32). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Semperit 12,8 (MA100: 12,79, xU, davor 40 Tage unter dem MA100). Folgende Titel haben den Moving Average 200 gekreuzt:Telekom ...

