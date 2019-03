Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.BG: Bawag am 20.3. -2,95%, Volumen 99% normaler Tage , POST: Österreichische Post am 20.3. -2,87%, Volumen 116% normaler Tage , VIG: VIG am 20.3. -2,31%, Volumen 115% normaler Tage , WIE: Wienerberger am 20.3. 1,22%, Volumen 112% normaler Tage , IIA: Immofinanz am 20.3. 1,35%, Volumen 79% normaler Tage , TKA: Telekom Austria am 20.3. 3,59%, Volumen 130% normaler Tage , ATX: -0,39% Aktie Symbol SK Perf. Telekom Austria TKA 6.930 3.59% Immofinanz IIA 22.500 1.35% Wienerberger WIE 19.960 1.22% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...