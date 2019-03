Tagesausblick für 21.3.: DAX dreht nach Bayer-Urteil nach unten. Biotech- und Immoaktien stellen sich gegen den Trend!

Richard Pfadenhauer,

Nach einem 300 Punkte-Sprint in fünf Handelstagen kippte der DAX heute nach unten. Das Bayer-Urteil und der Rücksetzer im Autosektor drückten das Aktienbarometer zurück auf 11.600 Punkte. Dabei erwischte es nicht nur den deutsche Standardwerteindex. Die deutschen Nebenwerteindizes sowie der EuroStoxx 50 Index verbuchten heute ebenfalls deutliche Verluste. Gegen den allgemeinen Trend stellten sich heute nur Sektorindizes wie der European Biotech Index und Immobilienindizes wie der FTSE EPRA/NAREIT Germany Net Total Return Index.

Am Anleihenmarkt gaben die langfristigen Renditen heute etwas nach. Am Edelmetallmarkt blieb es bei Gold und Silber relativ ruhig. Platin und Palladium zeigten sich derweil erneut fester. Der Ölpreis zog leicht an nachdem die US-Bestände deutlich sanken. Während der Euro/US-Dollar im Tagesverlauf stagnierte, geriet das britische Pfund nach der Bitte um Aufschub des Brexit bis Ende Juni unter Druck. Heute Abend stehen die Fed-Zinsentscheidung und anschließend die Pressekonferenz mit Fed-Chef Jerome Powell an. Möglicherweise geben sie morgen entscheidende Impulse.

Unternehmen im Fokus

Bayer zählte gestern noch zu den stärksten Titeln im DAX. Nach der Entscheidung im Glyphosat-Prozess gegen Monsanto brach das Papier heute zweistellig ein. BMW wartete heute bei der Vorlage der Zahlen für 2018 mit einer Gewinnwarnung auf und stellte drastische Kostensenkungen in Aussicht. E.On stellte sich gegen den allgemeinen Trend und markierte heute ein neues Jahreshoch. In der zweiten Reihe präsentierten sich Titel aus dem European Biotech Index wie Evotec, Gerresheimer und MorphoSys relativ stark. Jungheinrich profitierte von positiven Geschäftszahlen und Deutz von weiteren positiven Analystenkommentaren. Im übrigen Europa war Defensive ebenfalls Trumpf. So kauften Anleger vor allem Titel wie Enel, Engie, Danone und L" Air Liquid. In den USA hingegen fielen in den ersten Handelsstunden Alphabet, Facebook und Netflix sowie die zuletzt unter Druck geratene Boeing mit kleineren Gewinnen auf.

Morgen werden unter anderem Enel, HeidelbergCement, Jenoptik, König & Bauer, Krones, Nike, ProSiebenSat.1 und Xing finale Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen.

Wichtige Termine

Japan - Markt feiertagsbedingt geschlossen

Europa - Verbrauchervertrauen Euro-Zone, März

Großbritannien - Zinsentscheid der Bank of England und Protokoll der geldpolitischen Sitzung (13:00)

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 16. März

USA - Industrieindex Philly Fed, März

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 11.640/11.800/11.950/12.000 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.000 /11.100/11.240/11.370/ Punkte

Nach dem gestrigen kurzen Ausflug über das obere Bollinger Band drehte der DAX heute nach unten und setzte auf der Kreuzunterstützung (ehemaliges Märzhoch, 10-Tage-Durchschnittslinie) bei 11.600 Punkten auf. Der Ende 2018 gestartete Aufwärtstrend ist noch intakt und damit ein Rebound in Richtung 11.800 Punkte möglich. Kippt der Index unter 11.600 Punkte ist jedoch mit einem Rücksetzer bis 11.400 Punkte zu rechnen.

DAX in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 01.03.2018 - 20.03.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 21.03.2014 - 20.03.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

