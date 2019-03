Volkswagen: Wie tief ist der Dieselsumpf denn noch?

Wie erwartet konnte sich die Aktie der Volkswagen AG, in der Zwischenzeit seit meiner jüngsten Analyse, etwas verbessern und den anberaumten Zielbereich anlaufen. Mit dieser Performance unterstreicht der Autobauer ein Mal mehr die unentschiedene Ausgangslage, welche sich in der seit fast einem Jahr laufenden Seitwärtsbewegung manifestiert. Wie der Langzeitchart es aufzeigt, sehe ich die Aktie in einer großen sehr komplexen Korrektur, deren Charakter schon aufwärtsgerichtet ist, aber eben lediglich ...

