Die Deutsche Bank hat nach den Gerüchten um die Fusion mit der Commerzbank an den Börsen mittlerweile ein angeschlagenes Bild hinterlassen. Auch am Mittwoch ging es für den Tittel noch einmal um gut 3 % nach unten. Damit ist das erhoffte rasche Comeback in den Aufwärtstrend von der Tagesordnung genommen. Vielmehr sieht es so aus, als sollten die Notierungen in den kommenden Tagen in Richtung 7,50 Euro und dann sogar 7 Euro nach unten laufen. Denn:

Der charttechnische Abwärtstrend ist wieder ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...