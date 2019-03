Die Bayer-Aktie leidet unter einem Urteil in den USA. Dort ist festgestellt worden, dass das von der Tochter Monsanto hergestellte und vertriebene Unkrautvernichtungsmittel an der Krebserkrankung des Klägers mitgewirkt haben könne. Dieses Urteil dürfte dazu führen, dass zahlreiche andere Klagen mit derselben Intention geführt und möglicherweise auch gewonnen werden. Der Schaden für Monsanto und dann auch für die Bayer AG wäre immens. Dementsprechend gab der Kurs am Mittwoch gleich um mehr als ... (Frank Holbaum)

