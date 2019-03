Viele US-Unternehmen ächzen unter einem Schuldenberg - und müssen um ihre gute Bonität fürchten. Das könnte Anleihefonds unter Druck setzen.

Wie es um die finanzielle Situation des US-Autobauers Ford steht, haben die Mitarbeiter in Deutschland gerade erst zu spüren bekommen. Das Unternehmen kündigte vergangene Woche an, hierzulande 5000 Stellen abzubauen. Ziel des Sparprogramms sei es, "in Europa schnellstmöglich wieder zu einem profitablen Geschäft zurückzukehren", so das Unternehmen.

Anleihe-Investoren wissen schon länger um die schwierige Lage bei dem Autobauer. Im August vergangenen Jahres stufte die Ratingagentur Moody's Ford auf "Baa3" herab, nur eine Stufe über dem sogenannten Ramsch-Niveau. Bereits im April könnte sich entscheiden, ob der US-Autobauer als Hochzins-Schuldner eingestuft wird, sagt Hitin Anand vom Analysehaus CreditSights.

Anleihemarkt macht Firmen zu schaffen

"Moody's drückt Ford gegen die Wand." Zumindest die Risikoaufschläge, die Ford derzeit zahlen muss, seien bereits auf dem Niveau eines Hochzins-Unternehmens. Der Niedergang von Ford steht exemplarisch für eine Entwicklung, die Finanzexperten zunehmend Sorgen bereitet: das Risiko einer steigenden Zahl von "Fallen Angels" - zu Deutsch "gefallenen Engeln".

So bezeichnen Finanzprofis Unternehmen, die früher eine gute Bonität, ein sogenanntes Investment-Grade-Rating, hatten und auf Ramschniveau herabgesunken sind. Zu schaffen macht den Unternehmen eine Besonderheit des Anleihemarktes. Zwar bewerten Ratingagenturen die Kreditwürdigkeit eines Unternehmens mit zahlreichen Abstufungen - von dreifach A für extrem sicher bis D für insolvent.

Doch unter Investoren hat sich eine einfache Dichotomie durchgesetzt: Von dreifach A bis dreifach B gilt ein Unternehmen als Investment-Grade. Darunter beginnt der Hochzins-Bereich mit den "junk bonds", also Ramschanleihen. Das Problem: Viele Investoren, etwa Versicherungen und Pensionsfonds, dürfen gemäß ihren Anlagerichtlinien gar keine Hochzins-Anleihen halten.

Sie müssen die Papiere verkaufen, wenn die Ratingagenturen ein Unternehmen auf Ramschniveau herabstufen. Steigt die Zahl der gefallenen Engel in einer Rezession sprunghaft, droht ein massiver Ausverkauf an den Anleihe- und Aktienmärkten. Zuletzt hat sich die Kreditqualität innerhalb des Investment-Grade-Bereichs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...