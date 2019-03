Israel, Zypern, Griechenland und die USA treffen zusammen, um eine Pipeline voranzutreiben. Sie soll Erdgas von Israel nach Europa transportieren.

Israel will mit einem Erdgas-Projekt im Mittelmeer die Allianz mit Zypern und Griechenland stärken. Regierungschef Benjamin Netanjahu traf dazu am Mittwochabend in Jerusalem mit dem zyprischen Präsidenten Nikos Anastasiadis, dem griechischen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras sowie dem US-Außenminister Mike Pompeo zusammen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...