Viele Aktionäre sehen die mögliche Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank auch wegen kultureller Differenzen skeptisch. Eine Schlüsselrolle kommt zwei Milliardären aus Katar zu - und ihrem Vertreter im Aufsichtsrat.

Das gute Gewissen der Deutschen Bank sitzt in einem betongrauen Bürobau an der Südseite des Zürichsees. Hinter der abweisenden Fassade aus Glasbausteinen hat der deutsche Rechtsanwalt Stefan Simon vor zwei Jahren Räumlichkeiten für seine Geschäftsaktivitäten bezogen. Wie die genau aussehen, lässt sich nur mutmaßen. Neben einer Kanzlei hat Simon auch eine Beteiligungsgesellschaft und einen auf gehobene Individualtrips spezialisierten Reiseveranstalter angemeldet. Wie das zusammenpasst, ist rätselhaft.

Simon trägt zur Aufklärung nichts bei. Diskretion ist ihm wichtig, in der Öffentlichkeit ist er so gut wie unbekannt. Dabei hat er enormen Einfluss auf die Deutsche Bank. Seit 2016 sitzt er im Aufsichtsrat des Instituts, neben dem Vorsitzenden Paul Achleitner und Verdi-Chef Frank Bsirske ist er dessen zentrale Figur, wie Angehörige des Gremiums berichten. Simon ist Mitglied der wichtigsten Ausschüsse, den für Integrität leitet er selbst.

Die von Achleitner installierte Unterabteilung des Kontrollgremiums soll darauf achten, dass der Vorstand sich ausreichend darum kümmert, dass sich alle in der Bank an Gesetze und Normen halten. Wie eine endlose Zahl von Rechtsfällen gezeigt hat, ist das alles andere als selbstverständlich. Es im Dienste des guten Geschäfts mit den Vorgaben nicht so genau zu nehmen, schien lange akzeptabel. Erst Milliardenstrafen haben ein Umdenken bewirkt.

Simon soll nun dafür sorgen, dass sich die Kultur dauerhaft bessert. Dabei verdankt er den Posten ausgerechnet zwei Scheichs aus dem nach westlichen Maßstäben in Moralfragen nicht eben vorbildlichen Katar. Die beiden Mitglieder der Herrscherfamilie al-Thani halten über Beteiligungsgesellschaften direkt rund sechs Prozent der Aktien, über Derivate sollen sie weitere drei Prozent kontrollieren. Das ist mehr als der chinesische Mischkonzern HNA, der Vermögensverwalter Blackrock und der Investor Cerberus haben. An den Milliardären vom Golf führt deshalb kein Weg vorbei.

Kapitalspritze vom Emir

Eine Schlüsselrolle fällt ihnen auch bei dem Vorhaben zu, das gerade die ausgezehrte deutsche Bankenlandschaft erschüttert. Seit dem vergangenen Sonntag verhandelt die Deutsche Bank mit der Commerzbank über einen Zusammenschluss. Ob es den geben wird, hängt von den großen Aktionären beider Institute ab - und damit maßgeblich auch von den Scheichs. Nach der Fusion würden sie zu den größten Anteilseignern des von Finanzminister Olaf Scholz herbeigesehnten nationalen Champions zählen. Insider halten es für möglich, dass sie ihren Anteil noch mal erhöhen.

Sicher ist das nicht. Zwar gibt es Hinweise darauf, dass neben den al-Thanis der knapp 300 Milliarden Euro schwere Staatsfonds des Emirats bei der Deutschen Bank einsteigen könnte. Ein Banker, der an Transaktionen mit Katar beteiligt war, meint jedoch, dass das Geld bei einer Fusion nicht fließen werde. Andere Insider halten es dagegen für kaum vorstellbar, dass Katar die Fusionspläne ablehnt. Aufsichtsratschef Achleitner habe sich bei wichtigen Entscheidungen wie der Ablösung des glücklosen Vorstandschefs John Cryan im vergangenen Frühjahr stets der Rückendeckung der Scheichs versichert. Zudem wolle das Emirat, das auch an Barclays und der Credit Suisse beteiligt ist, von der Konsolidierung der europäischen Banken profitieren. In Deutschland wäre der Prozess bei den privaten Banken mit der Fusion erledigt. Als der Leitindex Dax vor gut 30 Jahren startete, waren in ihm fünf unabhängige Institute vertreten, heute sind nur noch die Deutsche und die im vergangenen Jahr aus der ersten Börsenliga abgestiegene Commerzbank übrig.

Offiziell äußern sich die al-Thanis nicht zu den Fusionsspielen - so wie die anderen Großaktionäre auch. Überzeugt wirkt kaum einer. Der Zusammenschluss, so fürchten viele, würde auf absehbare Zeit vor allem gewaltigen Aufruhr produzieren. Zehntausende Stellen fielen weg, bis zu 1000 der bislang 2500 Filialen würden schließen. Und statt an der Seite deutscher Unternehmen in die Welt hinauszuziehen - wie es sich die Treiber der Fusion ausmalen -, wären die Beschäftigten des neuen Kolosses viele Jahre mit sich selbst beschäftigt. Die niederländische ING, die französischen BNP Paribas und Crédit Agricole sowie die britische HSBC rechnen bereits aus, wie viel Geschäft dann für sie abfällt.

Als eines der größten Hindernisse für den Erfolg gilt die Zusammenlegung der IT-Systeme. Die sind in beiden Instituten ebenso antiquiert wie komplex. Die Deutsche Bank ist zudem immer noch damit beschäftigt, die Daten der schrittweise ab 2008 übernommenen Postbank zu integrieren. Ein erster Versuch war spektakulär gescheitert: Das nach dem ersten Weltumsegler Magellan betitelte Projekt endete als einer der größten Flops der deutschen IT-Geschichte, aufgeführt in einem grauen Bürohaus neben einer viel befahrenen Frankfurter Ausfallstraße.

Hinzu kommt: Der kulturelle Graben ist deutlich tiefer, als er etwa bei der Fusion von Dresdner Bank und Commerzbank vor zehn Jahren war. Commerzbanker haben sich geradezu als Gegenentwurf zum großen Nachbarn definiert - keine Bonusexzesse, keine zweifelhaften Deals, solides Geschäft für Privatkunden und Mittelstand. Die Banker in den Doppeltürmen dagegen zählten sich zur Weltspitze und schauten von dieser auf das biedere Treiben der Commerzbank hinab. Ihr Selbstbewusstsein ist zwar lädiert, der alte Dünkel aber lebt weiter. Viele trösten sich während des eigenen Niedergangs damit, dass ...

