Die Handelswoche des Dax ist bisher volatil. Auf Gewinne folgte ein deutlicher Verlust - am Donnerstag weiß der Index vorbörslich noch nicht, wohin.

Der Dax muss sich am Donnerstag von einem Dämpfer erholen. Nach den Vortagesverlusten steht Anlegern ein Handelstag bevor, der vor allem in der zweiten Börsenreihe für Impulse sorgt. HeidelCement, Krones, TLG Immobilien und Jenoptik legen jenseits des Dax Zahlen vor. Aber: Die Allianz stellt für ihr deutsches Geschäft die neue Strategie vor. Und die regulären Aufsichtsratssitzungen von Deutsche Bank und Coba dürften die mögliche Fusion zum Thema haben.

Für Bewegung im Markt dürfte die Reaktion auf den Leitzinsentscheid der US-Notenbank Fed sorgen. Die hatte am Mittwoch angekündigt, die Zinsen auf längere Sicht unangetastet zu lassen. Eigentlich ein gutes Signal für die Wirtschaft und damit die Märkte. Doch der damit verbundene trübe Konjunkturausblick dämpft die Euphorie enorm.

Vorbörslich gibt es im Dax keine klare Richtung, der deutsche Leitindex notiert praktisch unverändert 1,5 Punkte im Plus. Am Mittwoch hatte das Börsenbarometer fast 1,6 Prozent eingebüßt und schloss bei 11.604 Punkten. Verursacht hat das maßgeblich die Bayer-Aktie, die fast zehn Prozent verloren hatte. Auch hier dürfte spannend zu beobachten sein, wie Anleger sich in der anhaltenden Glyphosat-Krise verhalten. Nachbörslich stabilisierte sich das Papier zumindest bei Verlusten von rund zwei Prozent.

1 - Vorgaben aus den USA

Die US-Börsen haben am Mittwoch nur kurzzeitig positiv auf die Ergebnisse der Notenbanksitzung Fed reagiert, die wichtigsten Indizes schlossen schließlich uneinheitlich. Der Dow Jones Industrial tendierte tagsüber weitestgehend im Minus. Nach dem Zinsentscheid der Fed legte der Index zunächst zu, fiel dann aber wieder zurück und schloss 0,6 Prozent tiefer auf 25.745 Punkten.

Der breiter gefasste S&P-500 schloss 0,3 Prozent tiefer bei 2824 Zählern. Der Index der Technologiebörse Nasdaq legte um 0,1 Prozent auf 7728 Punkte zu.

2 - Handel in Asien

Anleger in Asien haben nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed Vorsicht walten lassen. Zwar werde die Zinspause für 2019 positiv bewertet, sagten Analysten. Die Gründe dafür riefen jedoch Besorgnis hervor. "Die Fed versucht, eine weiche Landung zu bewerkstelligen. Am Markt kommt jedoch an, dass sich die Situation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...