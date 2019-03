Der amerikanische Rüstungskonzern Raytheon Co. (ISIN: US7551115071, NYSE: RTN) wird seinen Aktionären eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,9425 US-Dollar ausbezahlen. Im Vergleich zum Vorquartal ist dies eine Erhöhung um 8,6 Prozent. Auf das Jahr hochgerechnet werden 3,77 US-Dollar je Anteilsschein ausgeschüttet. Ausbezahlt wird die Dividende am 9. Mai 2019 (Record date: 10. April 2019). Damit beträgt die aktuelle Dividendenrendite ...

