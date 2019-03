All die Daten, die auf den Bodycams von Bundespolizisten im Einsatz anfallen, sollen auf den Servern des US-Technologiekonzerns Amazon gespeichert werden. Auch weil es an deutschen Alternativen mangelt.

Aktuell führt die Bundespolizei flächendeckend sogenannte Bodycams für ihre Beamten ein: Bis Ende dieses Jahres sollen 1100 Bundespolizisten eine Körperkamera erhalten, bis Ende kommenden Jahres will die Bundespolizei insgesamt 2300 Bodycams in allen 475 Dienststellen in Betrieb nehmen. Sie sollen die Einsätze der Bundespolizisten filmen, etwa bei der Sicherung von Fußballspielen an Bahnhöfen oder bei der Personenfahndung an der Grenze der Bundesrepublik.

All die Daten, die auf den Geräten anfallen, vom Videostream bis hin zu Lokalisierungsdaten und der Uhrzeit, will die Bundespolizei zentral in der Cloud der Amazon-Tochter Amazon Web Services (AWS) speichern, wie kürzlich durchsickerte. Ausgerechnet: Amazon.

Und das, obwohl sich die Deutschen beim Datenschutz so sensibel geben wie in kaum ein anderes Volk. Obwohl gerade hiesige Politiker immer wieder vor der gefährlichen Abhängigkeit von ausländischen Technologieanbietern warnen.

Wie kann es also sein, dass eine deutsche Behörde bei einem derart sensiblen Thema ausgerechnet einen US-Anbieter wie Amazon auswählt? Zumal es mit der Deutschen Telekom und der von ihrer IT-Tochter T-Systems angebotenen Open Telekom Cloud durchaus ein deutsches Pendant gibt.

Die WirtschaftsWoche hat den Weg, auf dem die Entscheidung zugunsten von AWS fiel, nachgezeichnet. Laut Aussage der Bundespolizei gibt es für die Auswahl der Amazon-Cloud mehrere Gründe:

Zum einen lässt sich die Bundespolzisten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...