Am 26. April 2019 findet die ordentliche Hauptversammlung von Merck statt. Informationen über die HV und die Dividende für Aktionäre finden Sie hier.

Wann und wo ist die Merck-Hauptversammlung 2019?Die Hauptversammlung von Merck findet am Freitag, den 26. April 2019 in der Jahrhunderthalle in Frankfurt statt. Die Kongresshalle befindet sich in der Pfaffenwiese 301, 65929 Frankfurt am Main.

Wer kann an der Hauptversammlung 2019 teilnehmen?Um an der Hauptversammlung von Merck teilnehmen zu dürfen, müssen Aktionäre sich im Vorfeld anmelden und ihren Aktienbesitz nachweisen.

Wie hoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...