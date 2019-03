Die Konzessionsgesellschaft Devimar, die das Public Private Partnership-Projekt "Autopista al Mar 1" in Kolumbien betreibt, hat die Langzeitfinanzierung mit einem Volumen von USD 713 Mio. erfolgreich abgeschlossen. Damit ist das Projekt, das im Jahr 2015 seitens der kolumbianischen Infrastrukturagentur ANI an Devimar vergeben wurde, vollständig ausfinanziert. Die Sponsoren von Devimar bestehen aus SACYR (Spanien, 37,5 %), Strabag (Österreich, 37,5 %) und Concay (Kolumbien, 25 %). "Für Devimar ist der Financial Close ein sehr wichtiger Meilenstein. Der internationale und nationale Bankensektor zeigt das Vertrauen in das solide Projekt Autopista al Mar 1. Wir sind sehr zufrieden mit unserem Baufortschritt, zumal dadurch die Entwicklung und der Wohlstand in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...