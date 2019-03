Ist kein MES vorhanden oder liegen Produktionsinformationen nicht in digitaler Form vor, wird häufig nur die Historie eines kritischen Ereignisses gemeldet. Leider geschieht dies meist auch noch zu spät, um auf die daraus resultierenden Erkenntnisse angemessen reagieren zu können. Daher ist ein MES-System die essenzielle Zugabe zu dem Qualitäts-Managementsystem (QMS) eines Unternehmens, denn gemeinsam können sie die Prozessentwicklung beschleunigen, die Produktionskontrolle verbessern, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gewährleisten und dem Management Transparenz in Echtzeit gewähren.

In keiner Weise effizient

In vielen Fertigungsunternehmen ist allerdings immer noch kein formales MES-System vorhanden. Das angewandte System besteht in den allermeisten Fällen aus einer Kombination aus Punktlösungen und Vorgängen, die auf Papier festgehalten werden. Dieser Ansatz hat sich irgendwann zufällig aus der Situation heraus entwickelt, als damit ein bestimmtes Problem zu einem kritischen Zeitpunkt tatsächlich gelöst werden konnte.

Man kann sich die Situation in einer Fabrik förmlich vorstellen; Testergebnisse müssen an einen bestimmten Endkunden berichtet werden und in einer Datenbank sollen die erfassten Daten gespeichert werden. In Fällen, in denen Traceability zum Pflichtprogramm gehört, ist die Fälschung von Materialien ein Problem und das Lagerpersonal soll dieses Problem lösen, indem es jede Losnummer auf eine Kommissionierliste schreibt. Ein Kunde verlangt, dass sämtliche Drehmoment- und andere Messungen als Teil der Herstellungshistorie einer Einheit aufgezeichnet werden. Daraufhin zeichnen die Bediener parametrische Daten in einem Webformular auf.

Unabhängig davon folgen die meisten Produktionsbereiche immer noch Arbeitsanweisungen, die von einer Office-Anwendung entwickelt wurden. Die Qualitätsrichtlinien schreiben vor, dass Defekte, die ein Produkt aufweist, auf einer Abhakliste festgehalten werden und das Produkt dann zusammen mit diesen Details an einen Techniker übergeben wird, der es dann reparieren soll. Im Falle eines schwerwiegenden Fehlers werden diese Bemühungen noch verdoppelt und es wird in einem anderen System eine Abweichung initiiert. Jede dieser Handlungen wird dann einzeln ausgedruckt und in ein Paket zusammengefasst und sie bleiben weiterhin physisch als Teil des Begleitscheins bei den betroffenen Produktionseinheiten. Bei all diesen beschriebenen Abläufen hat der Fertigungshersteller sich an die Vorschriften bezüglich Datenverwaltung in der Luft- und Raumfahrt gehalten aber sein Vorgehen war dabei in keiner Weise effizient, kosteneffektiv, unkompliziert oder zweckmäßig.

Fehlersammlung reduzieren

Neben den versteckten Kosten, die bei der Verwaltung voneinander unabhängiger Tools unterschiedlichen Alters und Zustands entstehen, ist die größte Herausforderung die Fähigkeit, schnell zu reagieren, ...

