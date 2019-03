Die Aktionäre von Koenig & Bauer AG (ISIN: DE0007193500) erhalten für das Geschäftsjahr 2018 eine Dividende in Höhe von 1,00 Euro. Die Hauptversammlung findet am 22. Mai 2019 in Würzburg statt. Beim aktuellen Börsenkurs von 43,08 Euro beträgt die derzeitige Dividendenrendite 2,32 Prozent. Im Vorjahr wurde eine Dividende in Höhe von 0,90 Euro ausgeschüttet. Damit wird die Dividende um knapp ...

