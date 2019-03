Nach dem dynamischen Wochenbeginn ebbte die Emssionstätigkeit am EUR-denominierten Credit Markt am gestrigen Mittwoch spürbar ab. Mit CNH Industrial trat lediglich ein Emittent aus dem Corporates Sektor am Primärmarkt auf. Das Unternehmen brachte eine Senior Anleihe (8 Jahre, EUR 600 Mio., Baa3/BBB/BBB-) bei MS+155 BP auf den Markt. Im Agency Sektor konnte die NRW.Bank (Aa1/AA-/AAA) eine Senior Anleihe (20 Jahre, EUR 500 Mio.) bei MS+10 BP platzieren. Im Covered Bond Segment kündigte Danish Ship Finance eine erstmalige Emission (3,5 Jahre, EUR 500 Mio.) an. Am Schuldscheinmarkt kündigte zudem Continental AG (Baa1/BBB+/BBB+) Investoren- Calls zur Vermarktung einer ...

