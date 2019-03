Angesichts trüber Konjunkturprognosen der US-Notenbank ziehen sich Anleger am deutschen Aktienmarkt erneut zurück. Finanzwerte stehen unter Druck.

Am Donnerstag zeigen sich Investoren an der Frankfurter Börse zunächst vorsichtig. Der deutsche Leitindex Dax startete leicht im Minus bei 11.567 Punkten in den Handel und ging dann weiter auf Talfahrt. Am Mittwoch hatte das Börsenbarometer seinen Angriff auf die Marke von 11.800 Punkten abbrechen müssen und schloss bei 11.604 Punkten, 1,6 Prozent im Minus.

Für Verunsicherung sorgen insbesondere die Ergebnisse der US-Notenbanksitzung. Am Mittwochabend hatte die Fed die aktuellen Leitzinsen in der Spanne von 2,25 bis 2,5 Prozent belassen - was erwartet worden war. Überrascht wurden Experten allerdings von der Ankündigung, in diesem Jahr keine Zinserhöhungen mehr vorzusehen und der trüben Konjunkturbeurteilung der US-Geldpolitiker.

Chefvolkswirt Otmar Lang von der Targobank fand deutliche Worte: "Die Fed hat die weitere Normalisierung der Geldpolitik abgeblasen. Das ist ein Paukenschlag mit Tusch - und riecht ein wenig nach Panik." Manche Experten rechnen sogar damit, dass schon bald wieder über eine Lockerung der Geldpolitik gesprochen wird: "Der Flirt mit Leitzinssenkungen wird im zweiten Halbjahr wohl beginnen", prophezeit Ökonom Bastian Hepperle vom Bankhaus Lampe.

Auch an den US-Börsen sorgte die Nachricht für Verunsicherung: Der Dow-Jones-Index der Standardwerte verlor 0,6 Prozent, der breiter angelegte Index S&P 500 schwächte sich um 0,3 Prozent ab. Ähnlich das Bild in Asien: Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans verlor 0,3 Prozent. An der Börse in Japan wurde wegen eines Feiertags nicht gehandelt.

Weiterhin belastet auch der Brexit die Kauffreude der Investoren. Der von Premierministerin Theresa ...

