++ SNB, Norges Bank und BoE geben heute ihre Zinsentscheide bekannt ++ Im Februar wird in Großbritannien mit Rückgang der Einzelhandelsumsätze gerechnet ++ Theresa May trifft EU-Chefs in Brüssel ++ Drei Europäische Zentralbanken werden heute ihre Zinsentscheide bekannt geben. Die SNB wird den Marathon starten, gefolgt von der Norges Bank und der Bank of England. Es wird jedoch erwartet, dass nur die norwegischen Zentralbanker das Zinsniveau ändern werden. Abgesehen davon werden die Einzelhandelsumsätze aus Großbritannien veröffentlicht, so dass am Morgen eine erhöhte Volatilität am GBP-Markt möglich wäre. Nicht zuletzt könnten die britischen Vermögenswerte den ganzen Tag über volatil sein, da sich die britische Premierministerin Theresa May in Brüssel mit den Staats- und Regierungschefs der EU trifft (Brexit-Diskussion beginnt voraussichtlich um 15:30 Uhr). ...

