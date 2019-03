Am Mittwoch waren die Ölpreise nach einem Rückgang der US-Ölreserven deutlich gestiegen. Dieses Niveau konnten die Kurse auch am Donnerstag halten.

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag nach deutlichen Gewinnen vom Vortag nur wenig bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 68,63 US-Dollar. Das waren 13 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel hingegen geringfügig um zwei Cent auf 60,21 Dollar.

