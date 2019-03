Die Stimmung in London kocht: Theresa May versucht in einer bizarren Fernsehansprache Stimmung gegen das Parlament zu machen. Dafür erntet sie viel Kritik.

Die politische Krise in London hat die nächste Stufe erreicht: Premierministerin Theresa May hat den Abgeordneten in einer eilig angesetzten Fernsehansprache am Mittwochabend vorgeworfen, die Schuld an der verfahrenen Situation zu tragen.

In ihrer nur wenige Minuten dauernden Rede versuchte May, die Öffentlichkeit auf ihre Seite zu ziehen. Dabei war sie sichtlich wütend. "Im März 2017 habe ich den Artikel 50-Prozess gestartet, mit dem Großbritannien die EU verlässt, und das Parlament hat das mit überwältigender Mehrheit unterstützt", sagte May. Doch zwei Jahre später seien die Abgeordneten nicht in der Lage, sich auf einen Weg zu einigen, um den Austritt des Vereinigten Königreichs umzusetzen. Daher werde das Land die EU nun nicht wie geplant am 29. März verlassen. Damit räumte May zum ersten Mal ein, dass ein Brexit Ende dieses Monats nicht mehr möglich ist.

"Darüber bin ich mir absolut sicher", sagte May dann: "Sie, die Öffentlichkeit, hatten genug." Die Menschen in Großbritannien hätten "die politischen Spiele und die arkanen Prozeduren" satt, polterte sie dann. "Sie möchten, dass diese Phase des Brexit-Prozesses abgeschlossen ist. Ich stimme zu. Ich bin auf Ihrer Seite."

Dann erklärte May, dass sie EU-Ratspräsident Donald Tusk darum gebeten habe, den Brexit-Termin vom 29. März auf den 30. Juni zu verschieben, um den Abgeordneten mehr Zeit zu geben. Eine längere Verschiebung schloss May genauso aus wie ein zweites Referendum. Es sei "höchste Zeit", eine Entscheidung zu treffen, sagte May. "Bis jetzt hat das Parlament alles mögliche getan, um eine Entscheidung zu vermeiden."Doch das stimmt so nicht. Denn die ...

