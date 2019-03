Herr Dr. Hilsamer, warum heißt die neueste Innovationsstufe von AS-Interface ASi-5 und nicht ASi-4? Dr. Marcel Hilsamer: Dafür gibt es im Wesentlichen zwei Gründe. Zum einen wollen wir damit natürlich die Größe des aktuellen Entwicklungsschritts verdeutlichen. Zum anderen wollten wir aber auch den Eindruck vermeiden, die neue Innovationsstufe sei ausschließlich für das visionäre Gesamtkonzept Industrie 4.0 konzipiert worden. Industrie 4.0 ist zwar ein sehr wichtiger Treiber für ASi-5, aber eben nicht der einzige. Was sind die wesentlichen Kernziele? Dr. Marcel Hilsamer: Insgesamt ging es bei der Entwicklung von ASi-5 darum, es dem AS-Interface-Anwender so einfach wie möglich zu machen, von der Digitalisierung zu profitieren - und zwar nicht erst in der so genannten smarten Fabrik von morgen, sondern bereits auf dem Weg dorthin, also im Grunde schon jetzt. Was heißt das konkret? Dr. Marcel Hilsamer: Der schon länger zu beobachtende Trend zur Integration intelligenter Sensoren und die sich abzeichnenden Lösungen nach dem Modell Industrie 4.0 stellen immer höhere Anforderungen an die Geschwindigkeit und die Datenmenge. Mit ASi-5 ist AS-Interface nun auf diese herausfordernde Zukunft vorbereitet und bietet weiterhin Investitionssicherheit. Investitionssicherheit heißt, die Abwärtskompatibilität ist sichergestellt? Dr. Marcel Hilsamer: Abwärtskompatibilität innerhalb des Systems war eines der Kern-Entwicklungsziele: ASi weiterzuentwickeln und Vorteile wie die einfache Verdrahtung und die freie Topologiewahl beizubehalten, gleichzeitig aber für die anstehende Digitalisierung, Industrie 4.0 und IoT der ideale Datenzubringer für erweiterte Geräte- und Anlagendiagosen und Predictive Maintenance zu sein. Darüber hinaus kann ASi-5 aber auch heute schon bei Anwendungen, die eine höhere Leistung noch gar nicht unbedingt benötigen, deutliche Mehrwerte generieren - zum Beispiel durch eine erweiterte, bis zum einzelnen Aktuator oder Sensor aufgeschlüsselte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...