Der Immobilienkonzern TLG Immobilien AG (ISIN: DE000A12B8Z4) will die Dividende um knapp 11 Prozent auf 0,91 Euro anheben. Im Vorjahr wurden 0,82 Euro ausgeschüttet. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 25,82 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite 3,52 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 21. Mai 2019 in Berlin statt. Die geplante Dividende entspricht einer Ausschüttungsquote von 70 Prozent der FFO. 2015 ...

