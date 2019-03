Der »Converter 1-Port 1000« (Bild 1) ist ein Einstiegsprodukt für die Gigabit-Datenübertragung über POF. Er eignet sich besonders für die Nachrüstung. Der Konverter wandelt elektrische Datensignale in optische um. Die Spannungsversorgung stellen entweder das beiliegende Netzteil oder ein USB-Kabel her, das beispielsweise am Laptop oder Fernseher angeschlossen wird. Der Medienkonverter ersetzt beispielsweise den »Easy Switch 6+2-Port 1000«, wenn ausgehend von einem Router mit freien RJ45 Netzwerkports nur einzelne Strecken über »Datalight« aufgebaut werden sollen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...