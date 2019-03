Das Unternehmen will im Wettbewerb um Stromtankstellen zum Vorreiter werden. Bis Ende 2020 soll es 400 Standorte in verschiedenen Ländern geben.

Der Ladesäulen-Betreiber der Autobauer Ionity rechnet mit regem Wettbewerb im Geschäft mit Stromtankstellen und will dabei einer der großen Anbieter werden. "Es ist viel Dynamik drin, es wird viel passieren", sagte Ionity-Chef Michael Hajesch am Mittwochabend im Wirtschaftspresseclub in Stuttgart.

Der Wettbewerb werde in den nächsten Jahren noch zunehmen. Da sei es gut, dass sich Ionity seit dem Start Anfang 2018 schon einen Namen gemacht habe. "Die Marke ist dabei ein wichtiges Element", betonte er.

Die Pläne des Ölmultis Shell oder von ABB zum Beispiel zeigten, dass mehr und mehr Unternehmen daran glaubten, dass sie mit Stromtankstellen Geld verdienen könnten, sagte der Ionity-Chef.

Shell lässt Ionity als Partner auf seine Standorte, will zugleich aber auch selbst ins ...

