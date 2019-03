VW und Northvolt schließen sich mit weiteren Partnern aus sieben EU-Ländern zu einem Konsortium mit dem Namen "European Battery Union" zusammen.

Volkswagen will den Aufbau einer Produktion von Batteriezellen für E-Autos in Europa zusammen mit dem schwedischen Akku-Hersteller Northvolt vorantreiben. Zusammen mit weiteren Partnern aus insgesamt sieben EU-Ländern schließe man sich zu einem Konsortium mit dem Namen "European Battery Union" (EBU) zusammen, um die Batterieforschung zu forcieren, teilten die Wolfsburger am Donnerstag mit.

Die Allianz solle sich auf die gesamte Wertschöpfungskette ...

