Der Diplom-Ingenieur und Master of Business Administration (MBA) war bereits bei namhaften Unternehmen der Industrie in leitender Position tätig. Seine Laufbahn begann er als Vertriebs-ingenieur bei einem großen dänischen Hersteller und lernte so den Markt von der Pike auf kennen. Seit 2015 ist Eggers auch in der Wärmepumpen- und Klimabranche kein Unbekannter. Als Vertriebsleiter unterstützte er in verantwortungsvoller Position Hersteller aus Asien und Deutschland beim Marktauf- bzw. -ausbau im Bereich Wärmepumpen- und Klimatechnik.

Bei Panasonic übernimmt Eggers die Funktion des Country Managers für Deutschland und ist verantwortlich für die "AQUAREA" Wärmepumpen und die Panasonic Heiz- & Kühl-Technologien.

Insbesondere im Bereich der AQUAREA Wärmepumpen möchte der Vertriebsprofi noch in diesem Jahr stärkere Akzente setzen und die Fachhandwerker von der Leistungsfähigkeit der Marke Panasonic ...

