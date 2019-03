Ähnlich wie im Vorjahr schätzten gut drei Viertel der Befragten (77,5 %) ihre Geschäftslage als sehr gut bzw. gut ein. Im Ausbauhandwerk, zudem ja auch die Elektrobranche gehört, liegt der Wert bei 81 %. 2018 waren es sogar 84,2%.

Positiv entwickelten sich erneut die Umsätze der Handwerksbetriebe. Demnach verbuchten 40,7 % der Befragten ein Umsatzplus. Allerdings nahm der Anteil der Betriebe zu, die Umsatzeinbußen zu verzeichnen hatten. Der Saldo aus positiven und negativen Umsatzmeldungen ist mit plus 31,2 Punkten im Vergleich zum Vorjahr (plus 33,5 Punkte) zwar leicht gesunken, aber immer noch der zweitbeste Wert der letzten zehn Jahre. Auch im Ausbauhandwerk ist sowohl die Anzahl der Betriebe mit Umsatzplus (von 41,2 auf 43,2 %) als auch derjenigen mit Umsatzminus (von 4,2 auf 9,5 %) gestiegen.

Weiterhin hoher Arbeitskräftebedarf

Der Fachkräftemangel bremst zunehmend die Entwicklung der Handwerksbetriebe. Es kann davon ausgegangen werden, dass viele Betriebe einen höheren Personalbedarf haben, als der Arbeitsmarkt derzeit anbietet. So haben 28,9 % der Betriebe in den letzten 12 Monaten den Personalbestand erhöht (Vorjahr: 30,7 %).Auch in den kommenden Monaten suchen die Handwerksbetriebe personelle Verstärkung. Immerhin 27,4 % der Befragten planen, das Personal aufzustocken. Weitere 68,1 % der Betriebe wollen die Mitarbeiterzahl ...

