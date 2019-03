Apple 1.21% Dodo66 (AXREK01): 21.03.,2019 Apple strong buy. Needham erhöhte sein Kursziel für Apple von 180 US-Dollar auf 225 US-Dollar. (21.03. 12:45) >> mehr comments zu Apple: www.boerse-social.com/launch/aktie/apple_inc ADVA Optical Networking 0.92% smax1980 (65552): Die ADVA-Aktie zeigte in den vergangenen Wochen eine deutliche relative Stärke. In der Vorstandswoche wurde ein aktueller Artikel veröffentlicht, der Hoffnung auf weitere Kursgewinne macht: https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-ADVA_Optical_Networking_Bietet_5G_eine_Sonderkonjunktur_Aktienanalyse-9691822 . Insgesamt ist das Unternehmen stark im 5G-Bereich aktiv, was ein deutliches Umsatz- und Margenwachstum entgegen dem allgemeinen ...

