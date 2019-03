International: Der Jeans-Hersteller Levi Strauss (Levi's) legt den Emissionspreis bei 17,0 Dollar je Aktie und damit höher als die Preisspanne (14,0 bis 16,0 Dollar) fest. In Summe sammelte das Unternehmen bei seiner Rückkehr an die Börse gut 623 Mio. Dollar an frischem Kapital ein. Levi's startet heue an der New York Stock Exchange unter dem Tickerkürzel "LEVI". (Der Input von gabb Neue Aktien für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 21.03.)

