Unbemerkt von vielen ist Zeitfracht zum zweitgrößten deutschen Flugunternehmen nach der Lufthansa aufgestiegen. Doch mit dem Wachstum nehmen auch die Zweifel zu.

Die Zeiten, in denen Fliegen ein glamouröses Vergnügen der besseren Gesellschaft war, sind lange her. Am Friedrich-Olbricht-Damm in Berlin-Charlottenburg scheinen sie besonders fern.

Die Zentrale des Flugunternehmens Zeitfracht befindet sich in einem dreistöckigen Bau aus rotem Backstein. Rechts vom Eingang ein Paketshop, links ein Logistikhof, über die Mauern dringen Rufe aus der nahen Jugendstrafanstalt Plötzensee. Und auch das Büro von Firmenchef Wolfram Simon-Schröter wirkt mit seinen eichenfarbenen Wandpaneelen wie ein Relikt längst vergangener Tage.

Tatsächlich arbeitet der Zeitfracht-Chef von hier aus an einem der waghalsigsten Zukunftsprojekte der deutschen Unternehmenswelt. Vor wenigen Tagen hat ihm das Bundeskartellamt erlaubt, der Lufthansa die Luftfahrtgesellschaft Walter (LGW) abzukaufen. Durch die Übernahme der einstigen Air-Berlin-Tochter steigt Zeitfracht zum zweitgrößten deutschen Flugunternehmen auf. Doch mit dem Wachstum nehmen auch die Zweifel zu. Und das nicht nur, weil fast alle vergleichbaren Versuche in den vergangenen Jahren am ruinösen Wettbewerb gescheitert sind.

Erst im Oktober 2017 stieg Zeitfracht mit dem Kauf der kleinen Kölner Frachtlinie WDL ins Fluggeschäft ein, Ende des Jahres kamen das Wartungsgeschäft und die Frachttochter von Air Berlin hinzu. Im Januar folgte der rumänische Billigflieger Blue Air. Mit der LGW-Übernahme besitzt das Familienunternehmen nun 54 Flugzeuge. Die Flotte der Lufthansa ist zwar größer, die der bisherigen Nummer zwei Condor allerdings um eine Maschine kleiner.Spätestens seit dem jüngsten Zukauf gilt die Zeitfracht-Strategie in der Branche als "wilder Ritt", wie der Chef eines Konkurrenten sagt. Mancher fühlt sich unangenehm an die wüste Wachstumsphase von Air Berlin erinnert. Währenddessen kaufte der damalige Chef Joachim Hunold ebenfalls Fluglinie um Fluglinie zusammen - und überforderte das Unternehmen derart hoffnungslos, dass es Jahre später Insolvenz anmeldete. Ähnliches könnte auch Zeitfracht drohen.

Geld vom Paketdienst

Wolfram Simon-Schröter führt das Unternehmen gemeinsam mit seiner Frau Jasmin, der alle Anteile gehören. Sie ist die Großnichte des Unternehmensgründers Horst Walter Schröter. Die Familie gehörte zu den Gründern des Deutschen Paketdienstes (DPD), die letzten Anteile verkaufte sie 2016 an den französischen Konzern La Poste - für mehr als ...

