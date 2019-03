Im Vorfeld hatte es 20 Einreichungen für den Preis "Best CO2 Utilisation 2019" gegeben, den das Nova-Institut erstmals vergibt. Dabei spielt das Recycling von Kohlendioxid eine zentrale Rolle. Jede Idee hat den Anspruch, langfristig industriell umgesetzt werden zu können. Dies zeige, welche Bedeutung das Thema inzwischen habe und wie aktiv zahlreiche Unternehmen auf diesem Gebiet bereits seien, so Michael Carus, Geschäftsführer des Nova-Instituts. Die Preisverleihung durch das Nova-Institut fand am 20.03.2019 auf einer Konferenz zur CO2-Nutzung mit rund 200 Teilnehmern in Köln statt. Fünf nominierte Unternehmen stellten dort ihre Lösungen in Kurzvorträgen vor, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...