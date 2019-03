Die "Most Actives Derivate" in Stuttgart: Microsoft Call CP4DKN https://goo.gl/s2psdo Wirecard Call VF2ZCD https://goo.gl/GmyiMi Homepage Börse Stuttgart: https://www.boerse-stuttgart.de/ Der Dax war heute von Beginn an schwach unterwegs und drehte am Nachmittag sogar deutlicher ins Minus. Die Aussicht auf einen schwächeren Handelsstart beim Dow Jones senkt nochmal die Stimmung. Schuld daran hat die US Notenbank Fed, die sich entschieden hat, nichts zu entscheiden. Den Wirtschaftsausblick mit den Top Movern der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß