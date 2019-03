Hier sind hohe Kursgewinne von locker +417% mehr als denkbar

- Anzeige / Werbung -

In Europa, wo CBD-Öl und Produkte aus Hanf längst legal sind, wird 2020 ein Marktvolumen von 66,8 Mrd. US$ erwartet, in den USA wurde CBD-Cannabis erst Anfang 2019 legalisiert und JETZT entsteht ein 22 Mrd. US$ Markt.

Am 19.2. startete StillCanna die Produktion in Rumänien. Es wird erwartet, dass die Anlage in der Lage sein wird, jährlich über 1 Mio. Pfund Hanf zu verarbeiten.

Jason Dassault (CEO) und Fabrice Taylor (Aktionär) sind Medienprofis und bekannt aus FOX NEWS, CTV, CBC, MTV, The Globe & Mail, The Wall Street Journal oder New York Times… Diese Medienkompetenz sollte bei der Investor-Relations Arbeit stark helfen und das explosiv wachsende Unternehmen schnell in den Fokus der Anleger rücken.

Kurz, in Kanada ist Fabrice Taylor einer der bekanntesten und einflussreichsten Börsengurus . Er war viele Jahre Kolumnist der größten Tageszeitung Kanadas The Globe and Mail , mit 2 Mio. Lesern und er ist häufig Studiogast bei BNN , der kanadischen Version von n-tv .

Unsere Recherche ergab folgende Konstellation:





Capital Ideas TV, ein neuer Online-Börseninformationsdienst mit dem Fabrice Taylor geschäftlich verbunden ist, berichtete uns vor wenigen Tagen, dass es nächste Woche einen Bericht über StillCanna geben wird und sie den CEO für ein Exklusivinterview ins Studio eingeladen haben.

„I own a few shares, Capital Ideas contributor Fabrice Taylor owns more than that, and he'll have a report on StillCanna next week.“, schreibt Mark Bunting auf seiner Internetseite.

Capital Ideas Herausgeber Mark Bunting, arbeitete zuvor für Business News Network (BNN) – die kanadische Version von n-tv sowie Bloomberg TV Kanada.

Manchmal steigen die Aktienkurse der erwähnten Firmen nach solchen Auftritt im Fernsehen rasant, selbst wenn wir dies sicher nicht als Grundlage für unsere Vorstellung sehen.

Es dürfte der Aktie nicht schaden, wenn ein starker Netzwerker wie Fabrice Taylor mit an Bord ist.