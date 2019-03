++ Bürgermeister von Chicago: Kryptos könnten einige Länder vor Finanzkrisen bewahren ++ CoinMarketCap-Indizes bei Nasdaq, Bloomberg und Reuters gelistet ++ Kann Bitcoin die 4.000 USD-Marke überwinden? ++ Die wichtigsten Kryptowährungen haben den Donnerstag in aller Ruhe gestartet, da diese keine größeren Kursbewegungen aufweisen. Im Allgemeinen scheint der März bisher ein ziemlich langweiliger Monat für den Kryptowährungsmarkt zu sein. Könnten die Investoren in diesem Monat eine Überraschung erleben? Laut CoinMarketCap liegt die Kapitalisierung des gesamten Krypto-Marktes am Donnerstag etwas unter der 142 Mrd. USD-Marke, während die Marktkapitalisierung von Altcoins etwas ...

