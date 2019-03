Der erste Börsengang an der Wall Street seit vier Monaten ist ein Erfolg. Levi Strauss will mit dem Geld weiter expandieren.

Levi Strauss gibt es nun auch als Aktie an der Wall Street. Mit einem ersten Preis von 22,22 Dollar war der Börsengang des Jeans-Herstellers aus Kalifornien ein voller Erfolg. Das Unternehmen hatte den Preis am Mittwochabend auf 17 Dollar festgesetzt. Das war bereits ein Dollar über der ursprünglichen Preisspanne von 14 bis 16 Dollar.

Levi Strauss läutet auch die diesjährige IPO-Saison ein. Das Unternehmen, dessen Aktien unter dem Symbol "LEVI" an der New York Börse gehandelt werden, ist der erste Börsengang seit vier Monaten. In den kommenden Wochen wollen auch die Fahrdienste Lyft und Uber an die Börse gehen.

Levis hat nach einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...