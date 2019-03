Seit Beginn des Jahres ist die Daimler Aktie gestiegen. Man könnte davon ausgehen, dass es bereits zu einem Trendwechsel gekommen ist, da die Aktie bis Januar stetig gefallen ist. Die SMAs zeigen ein Kaufsignal an, ein weiteres könnte in Kürze folgen, da die 38-Tagelinie sich seitlich und die 200-Tagelinie nach unten bewegt. Der RSI ist seit November im neutralen Bereich und liegt aktuell bei 52 Punkten. Auch der MACD könnte in der kommenden Woche ein Kaufsignal von sich geben.

Erkenntnisse ... (Anna Hofmann)

Den vollständigen Artikel lesen ...