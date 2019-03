Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.ROS: Rosenbauer am 21.3. -3,58%, Volumen 97% normaler Tage , FLU: Flughafen Wien am 21.3. -2,35%, Volumen 123% normaler Tage , PAL: Palfinger am 21.3. -1,89%, Volumen 29% normaler Tage , VLA: Valneva am 21.3. 2,45%, Volumen 14% normaler Tage , AMAG: Amag am 21.3. 2,50%, Volumen 36% normaler Tage , POS: Porr am 21.3. 3,57%, Volumen 109% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Porr POS 21.750 3.57% Amag AMAG 32.800 2.50% Valneva VLA 3.550 2.45% Palfinger PAL 26.000 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...