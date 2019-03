Nach den Verlusten im vergangenen Jahr läuft es für die Aktie von RIB Software in diesem Jahr wieder deutlich besser, auch wenn es am Donnerstag stärkere Abschläge gab. Die Aktie verlor 2,71 Prozent an Wert. Dennoch stehen seit Jahresbeginn bereits Kursgewinne von mehr als 15 Prozent zu Buche.

Das vergangene Jahr war dagegen ein Jahr zum Vergessen: nach einer Kapitalerhöhung und einer Abstufung durch Warburg Research geriet die Aktie schwer unter Druck und büßte mehr als die Hälfte ihres Wertes ... (Alexander Hirschler)

Den vollständigen Artikel lesen ...